"Ogni volta che la cronaca riporta fatti che riguardano anche indirettamente il fenomeno migratorio, la destra ne approfitta per mettere nel mirino il tema dell'accoglienza. Addirittura quando sono gli immigrati ad essere vittime dei reati, come accaduto a Piombino, dove venivano prelevati e poi sfruttati in alcuni campi, sotto ricatto lavorativo per il loro stato di bisogno, in condizioni terribili, come rivelano le intercettazioni. La destra oggi é forza di Governo, ormai da quasi due anni, e dunque non ci sono alibi. Dovevano fermare il fenomeno degli sbarchi che invece sono più che raddoppiati dal 2021.

Si preoccupino di gestire l'immigrazione, non affrontandola come un problema emergenziale, ma attraverso l'abolizione della legge Bossi-Fini e l'introduzione di vie legali per l'ingresso nel nostro paese. Noi ai proclami elettorali preferiamo affrontare concretamente i problemi: per questo motivo una delegazione di parlamentari Pd ha programmato oggi una visita al Cas di Piombino". Così Emiliano Fossi, segretario del Pd toscana e il responsabile politiche dell'immigrazione Francesco Battistini.