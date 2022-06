Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Alessandro Sorte, esponente quota Forza Italia.

Come commenta i recenti risultati di Forza Italia in Lombardia?

"In Lombardia Forza Italia ha raggiunto circa il 10% in questa tornata amministrativa, un dato importante che ci fa guardare con fiducia alle elezioni politiche e regionali del 2023 che ci vedranno protagonisti e determinanti".

Qual era la vostra strategia?

"Il lavoro dei nostri candidati e militanti in questo territorio è stato eccezionale, così come l’impegno instancabile del nostro coordinatore regionale, Licia Ronzulli, che ha contribuito in modo decisivo a questo risultato di cui siamo orgogliosi".

E' soddisfatto, pertanto, a livello complessivo?

"Con un gioco di squadra che ha determinato il massimo coinvolgimento della comunità lombarda di Forza Italia, siamo riusciti a ottenere un successo per il quale è doveroso ringraziare soprattutto il Presidente Belrusconi".

Per quali ragioni?

"Ha dimostrato ancora una volta quanto il suo carisma e la sua leadership siano indispensabili per il nostro partito e per l’intera coalizione di centrodestra".