"La mia candidatura con la Lega? Ho deciso negli ultimi giorni, tre o quattro giorni fa, ci siamo sentiti via WhatsApp con Matteo Salvini e gli ho detto che avrei accettato. Capolista? Non lo so, deciderà il partito". Lo afferma il generale Roberto Vannacci, ospite di 'Un giorno da pecora'. In merito all'accoglienza di alcuni esponenti leghisti, Vannacci ha dichiarato: "Io vado avanti per la mia strada, discutano tra di loro, io non ho la tessera del partito al momento, sono un candidato indipendente".