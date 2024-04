“Lo diremo ovunque e nelle piazze di tutta Italia che stanno provando a smontare la nostra Costituzione. Hanno appena infranto le regole in Parlamento, nel luogo sacro delle istituzioni per procedere ad approvare un emendamento già bocciato sull’autonomia differenziata che punta a dividere il nostro Paese in regioni ricche e regioni povere. Tutte le opposizioni sono uscite dall’aula della Commissione affari costituzionali al momento del voto per protesta. Noi siamo contro la dittatura della maggioranza, di una maggioranza che guarda sempre di più al modello orbaniano.

E’ uno schiaffo per Napoli e il Mezzogiorno. Faremo di tutto per impedire la secessione dei ricchi”. Così in una nota Sandro Ruotolo, segreteria nazionale del PD.