"Nessuna sorpresa: il partito pro-Putin italiano è vivo ed è trasversale. Non sorprende la Lega che ha manifestato più volte la sua vicinanza con Mosca e non sorprende il M5S che sceglie l'estrema destra e non sorprende Fratelli d'Italia, coerente con Meloni che solo due anni fa nel suo libro parlava di Putin come di un grande leader europeo".

È il commento di Sandro Gozi, europarlamentare di Renew Europe, sul voto della risoluzione sulle ingerenze russe approvata dall'Eurocamera. "Questo voto è l'ennesima risposta sulla vera natura delle destre estremiste in Italia, sui loro alleati in Ue come Le Pen e Afd, e su quelli fuori dall'Europa", le parole di Gozi.