"La maggioranza si fermi. Altrimenti opera uno strappo, una violazione gravissima delle regole di svolgimento democratico delle commissioni parlamentari. È stato un incidente politico, in cui la destra è stata battuta. Per questo abbiamo chiesto con forza che ci venga fornito il processo verbale della precedente seduta. È sconvolgente che ancora venga negato.

La verità è che il Presidente avrebbe il dovere di prendere atto e riconoscere semplicemente il risultato del voto sull'emendamento 1.19, non di stravolgere la realtà per alterarne l'esito, solo perché sfavorevole alla maggioranza. Trovare stratagemmi sgrammaticati per non riconoscere il voto è inaudito. Segnerebbe un precedente che mina la credibilità dei lavori della Commissione e il rispetto del ruolo stesso delle opposizioni". Così il deputato dem Piero De Luca, capogruppo Pd in Commissione bicamerale questioni regionali, a margine dei lavori della commissione Affari costituzionali sul ddl sull'Autonomia differenziata.