“Martedì scorso proprio il commissario straordinario, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, alla 13esima riunione della cabina di regia convocata a Palazzo Chigi dal sottosegretario Alfredo Mantovano, ha dovuto mettere in colonna i numeri dei ritardi. Solo il 27% gli interventi sono al momento conclusi (+2) o in corso (57) sui 218 previsti dall’ultima rimodulazione, al netto di 13 di cui è stata chiesta la cancellazione dal programma. In gioco restano le stesse somme: 2,9 miliardi, a cui si aggiungono i 500 milioni della misura Pnrr Caput Mundi che, con la rimodulazione del Piano negoziata con la Commissione Ue, si è vista accordare uno sconto per il 2024. Nonostante sacrifici e disagi per tutti i romani, il Giubileo rischia di trasformarsi nell’ennesimo flop del Campidoglio guidato dal Pd.

La Lega capitolina aveva chiesto da tempo le dimissioni del sindaco Gualtieri dall’incarico di commissario straordinario per il Giubileo: ora rischia di essere esonerato. La presunzione della sinistra ha bloccato ogni tentativo di rimediare a un flop annunciato e a una figuraccia mondiale: opere che avrebbero dovuto migliorare Roma grazie al grande impegno economico previsto dall’amministrazione centrale di centrodestra, a poche settimane dall’ inizio delle celebrazioni sono solo miraggio”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, commentando lo stato delle opere previste per l’Anno Santo.