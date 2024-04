“Come presidente della Regione Lazio il 25 aprile, feci la mia prima uscita a Porta San Paolo insieme a Nicola Zingaretti, e ci furono contestazioni: quando si sta da una parte a prescindere dal messaggio che si dà si viene individuati come nemici. Ieri, insieme al ministro Tajani ero alle Fosse Ardeatine, come faccio ogni anno, e sono felice di esserci stata non solo per quello che ha detto Tajani ma perché erano presenti tanti tantissimi giovani del movimento giovanile di Forza Italia, con i quali poi ci siamo confrontanti sul significati di quel luogo. Credo che la cosa più importante sia mandare un messaggio ai giovani rispetto alla nostra storia e al valore della memoria: il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani e bisogna lavorare per una vera conciliazione, per le future generazioni, per evitare che tutti gli anni, il 25 aprile, ci ritroviamo a discutere invece che a festeggiare insieme”.

Lo ha detto Renata Polverini, candidata alle elezioni europee per Forza Italia, ospite a La7.