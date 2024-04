"Oggi vi presentiamo la candidatura alle elezioni europee di Massimo Seri, circoscrizione Italia centrale.

Massimo è un amministratore competente, impegnato da anni sul territorio della provincia di Pesaro-Urbino, prima come dipendente e poi come amministratore.

Già Assessore provinciale alle Politiche attive per il lavoro, poi Sindaco di Fano per due mandati.



Importante il suo impegno anche in organismi internazionali, membro attivo nel CCRE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'europa) e attualmente Presidente del FAIC (Forum Città Adriatico Ionico) nonchè Presidente dell'AICCRE Marche.

Ha maturato esperienza sindacale e nel movimento cooperativo ma anche nel sociale, di fatti, presiede l'Avis Fano e il Panathlon Club Fano, impegnato nella promozione dell'etica sportiva.

Sono sicuro che in Europa porterà la sua esperienza da amministratore, a favore della promozione di progetti di sostegno allo sviluppo urbano, da un punto di vista ambientale, economico, sociale e culturale" così Carlo Calenda su X.