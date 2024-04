"Lotta alla criminalità organizzata, tutela dei giovani, delle donne, dei bambini e, non ultimo, il controllo del corretto impiego dei fondi europei. Sono questi i punti cardine attorno ai quali ha ruotato il mio lavoro da parlamentare europea. Un lavoro che vorrei portare avanti con il consenso dei tanti siciliani e sardi che in questi anni sono stati al mio fianco e mi hanno supportato".

E' quanto dichiara in una nota Caterina Chinnici, europarlamentare del PPE e capolista di Forza Italia nella circoscrizione delle Isole. "La criminalità organizzata è un problema di tutta l'Europa e per questo deve essere affrontato uniti: dobbiamo sviluppare e ancor più rafforzare il tanto lavoro già fatto, sostenendo forze dell'ordine e magistrati, per liberare l'economia dal denaro sporco e le amministrazioni dalla corruzione, per la libertà di imprenditori e cittadini onesti" spiega Chinnici, aggiungendo che per quel che riguarda i fondi europei "sono un'opportunità unica per lo sviluppo dei nostri territori e vanno spesi tutti, bene, al più presto e al riparo dalle infiltrazioni criminali, per portare crescita, infrastrutture e competitività alle