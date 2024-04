“Ilaria Salis sarà candidata come capolista al nord ovest e nelle isole”. A dirlo, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il deputato di Avs Angelo Bonelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Avete mai incontrato la Salis? “Oggi c'è stato un incontro con la nostra capogruppo, so che è stato molto bello, commovente e forte. Ha visto una donna combattiva che ha ribadito di non voler fuggire dal processo ma vuole essere processata con tutte le garanzie”.

Crede che Salis verrà eletta? “Sarà eletta senza ombra di dubbio”. E’ vero che in Ungheria l’immunità scatta con la candidatura? “Ilaria sarà ufficialmente candidata il 30 aprile, quando noi presenteremo le liste. A quel punto gli avvocati verificheranno questo aspetto. Non conosco il diritto ungherese, saranno gli avvocati a verificarlo – ha spiegato a Rai Radio1 Bonelli - ma sarà l’autorità giudiziaria ungherese a decidere”.