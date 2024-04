"Giorgia Meloni è la leader del nostro partito nonché la prima donna che è riuscita a permettere alla nostra Nazione di modernizzarsi, dimostrandone il valore. Avere una donna, spero, come lei alla guida della nostra lista in tutta Italia, permetterà anche di confermare la grande fiducia che gli italiani hanno in lei". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza programmatica di Fdi a Pescara.