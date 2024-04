"Oggi il Presidente De Luca ha straparlato di nuovo su tutto e tutti, mostrando però gli evidenti limiti anche culturali. Non conosce la storia ma orgogliosamente ostenta la sua ignoranza".

Lo ha dichiarato l'on. Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "Il fascismo cadde grazie agli Angloamericani che poi furono nostri alleati della NATO. Certo l'alto valore simbolico e morale di quanti dell'esercito monarchico e partigiani bianchi lottarono e persero la vita contro il nazismo e il fascismo rimane un segno indelebile del riscatto democratico del popolo italiano", ha precisato Cirielli. "Non tutti i partigiani lottarono per la libertà; quelli a cui si ispira De Luca combattevano per una potenza straniera, l'unione sovietica, e per istaurare un'altra dittatura, quella comunista. Il Governatore, è opinione comune, nel suo agire quotidiano ricorda più Chavez piuttosto che un erede democratico della resistenza italiana", ha concluso il Vice Ministro.