"La Camera in prima lettura ha approvato la Riforma del Codice della Strada, in Commissione Trasporti si è a lungo dibattuto sul tema degli autovelox e si è scelta la linea che la Cassazione ha poi cristallizzato, ovvero che serve l'omologazione. Per questo, in Commissione non abbiamo apportato alcuna modifica, perché come dice correttamente la Cassazione serve l'omologazione ma non spetta alla Commissione o all'Aula farlo ma agli organismi tecnici dei ministeri. La Commissione trasporti non ha la competenza tecnica per fare un'omologa, il parlamentare dà un indirizzo, in questo caso che gli autovelox per essere installati legittimamente devono essere omologati, poi chi deve fare l'omologa deve adoperarsi in tal senso".

Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia e membro della Commissione Trasporti della Camera, ospite a Restart su Rai2.