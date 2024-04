Continua a far discutere la candidatura con la Lega di Roberto Vannacci alle elezioni Europee. Anche il governatore della Toscana Eugenio Giani, interpellato a margine della cerimonia d'apertura della Mostra internazionale dell'Artigianato, è intervenuto in merito definendo tale decisione "totalmente inopportuna e assurda". "Gli italiani si rendono conto di quanto è assurdo che un partito si rapporti ed enfatizzi così una candidatura del genere" sottolinea Giani, "ma non parliamone".