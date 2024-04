“Noi non siamo in competizione con nessuno. Siamo impegnati a prendere più voti possibile per Forza Italia e il Partito Popolare Europeo, che sarà protagonista anche nella prossima legislatura europea, in quanto sarà il partito più importante, come dicono tutti i sondaggi. Il sistema proporzionale, certo, porta a una competizione di tutti contro tutti, ma noi non siamo contro nessuno. Noi vogliamo un’Europa migliore di quella che c’è stata fino ad oggi, più attenta alle istanze del mondo produttivo, all’immigrazione e alla realizzazione di una difesa comune ”.

Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a Tagadà.

--