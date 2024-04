"Solidarietà al giornalista David Parenzo per le minacce ricevute stamani davanti alla sede de La7 dopo la sua partecipazione al corteo della festa della liberazione accanto alla brigata ebraica. Fermiamo subito un antisemitismo che si manifesta nella nostra società, nelle università, nei cortei o in queste inaccettabili irruzioni in redazioni giornalistiche. Ieri ero presente a Milano, quando si insultavano le persone che al corteo del 25 Aprile portavano i cartelli con i nomi dei lager nazisti dove venne compiuta la Shoah. Un incredibile e paradossale rovesciamento della realtà, come se fossimo in un racconto distopico. E la condanna di questi gesti e di questo clima deve essere incondizionata ed unanime".

Lo scrive su X il capogruppo di Italia Viva al Senato, Enrico Borghi.