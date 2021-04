Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Augusto Sartori, esponente quota Fratelli d'Italia.

Quali sono i provvedimenti più urgenti per il paese, di qui a breve termine?

"A mio parere sono tre i provvedimenti urgenti e fondamentali per la "tenuta" del paese Italia: una organizzazione molto più seria e meticolosa del piano vaccinale, specialmente come tempistiche; un crono programma certo per le riapertura di tutte le attività commerciali, da troppo tempo chiuse e a rischio fallimento; infine un sensibile aumento, in termini di supporto economico, per quanto riguarda i tanto sbandierati "sostegni" attualmente del tutto insufficienti"

Come commenta le recenti tensioni di piazza?

"Ovviamente vanno condannati tutti gli atti di violenza, senza se e senza ma. I recenti accadimenti a Roma, e in altre città italiane, sono tuttavia la spia di un forte disagio sociale di tante categorie di lavoratori e quindi di milioni di persone, che rischiano di pagare un conto salatissimo per le scelte sbagliate dei governi che hanno gestito l'emergenza dovuta al Covid 19".

Quali prospettive nutrite in ottica elezioni amministrative?

"Penso che Fratelli d'Italia possa, alle prossime elezioni amministrative nei vari comuni della Liguria, radicarsi ulteriormente sul territorio raccogliendo i frutti dell'ottimo lavoro svolto in questi anni dai dirigenti e dai militanti del partito. Nostra preciso compito, come richiesto anche da Giorgia Meloni, sarà quello di candidare valenti donne e uomini in tutti comuni dove si voterà nel 2021, anche nei più piccoli, naturalmente con l'ambizione di veder poi eletti molti di loro".