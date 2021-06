Riguardo all'attualità politica la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Manuela Gagliardi, esponente di Coraggio Italia.

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"Porteremo il nostro contributo ai candidati della coalizione di centrodestra nelle grandi città e nella sfida per le elezioni regionali in Calabria. Le elezioni amministrative saranno un’ottima occasione per dimostrare il fallimento dei sindaci uscenti di centrosinistra e grillini nella gestione delle grandi citta’. Noi stiamo puntando su candidati civici che possano essere un valore aggiunto rispetto ai soli progetti politici tradizionali e dare voce ai temi locali. Sono sicura che ci saranno risultati interessanti".

Come giudicate l’ipotesi della confluenza di tutti i partiti di centrodestra in un unico, grande, polo?

"Una operazione così importante non può nascere frettolosamente, in una notte o con una battuta. Il partito unico di centrodestra potrebbe essere una semplificazione dell’attuale panorama politico italiano. Bisogna pero’ capire prima se i vari partiti sono disponibili a unire la propria storia politica dopodiche’, se si condivide l’idea, si puo’ iniziare a tracciare il solco delle regole per arrivare a un percorso unitario. Ci si potrebbe ispirare alle esperienze dei due gradi partiti il repubblicano statunitense o il conservatore inglese per poi però adattarlo alle esigenze della politica italiana. Il percorso anche così ipotizzato non sembra così lineare e scontato".