"Gravissimo l'atteggiamento del governatore Emiliano che antepone sue esigenze politico elettorali a quelle (legittime) istituzionali della commissione Antimafia di accertare i gravissimi fatti esposti dalla Procura - ed emersi su organi di stampa - riguardanti i rischi di infiltrazioni mafiose a Bari e in Puglia. Non basta che dal palco abbia ammesso di aver affidato l'attuale sindaco di Bari Decaro alla sorella di un pericoloso boss, continua ad avere un atteggiamento irrispettoso nei confronti delle Istituzioni, quali la commissione Antimafia, volendo addirittura ritardare la sua doverosa audizione sulle vicende e le inchieste sconcertanti che riguardano il territorio pugliese a data da stabilire. Emiliano ha ricevuto un ventaglio di 5 date, di cui 3 richieste dallo stesso suo partito, il Pd, per poter essere audito. Ma per ragioni assurde, ha comunicato la sua indisponibilità perché secondo lui 'inopportuno io venga in audizione'.

Gli è stata così data possibilità di svolgere l'audizione il 30 aprile o il 2 maggio. Adesso basta. Emiliano si presenti in audizione in Antimafia dove ha tante cose da chiarire". Lo afferma in una nota Gianluca Cantalamessa, senatore e capogruppo in Commissione Antimafia della Lega.