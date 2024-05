"L'attacco al primo ministro slovacco Robert Fico è spaventoso. Condanniamo fermamente questo atto di violenza contro il capo del governo del nostro Stato vicino e partner. Dovrebbe essere compiuto ogni sforzo per garantire che la violenza non diventi la norma in nessun Paese, forma o ambito. Ci auguriamo sinceramente che Robert Fico si riprenda presto ed esprimiamo la nostra solidarietà al popolo slovacco". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.