"Discusso oggi al telefono con il Presidente @Zourabichvili_S della situazione attuale in Georgia, seguito da una chiamata con il Primo Ministro @PM_Kobakhidze. Ho ribadito il mio pieno sostegno nel continuare ad aiutare i georgiani a lavorare per un futuro europeo, anche aiutando a trovare il modo migliore per affrontare le legittime preoccupazioni di tutte le parti".

Lo scrive su X il presidente della Commissione europea, Charles Michel.