"Il Pnrr è stato un grandissimo fallimento", ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo a Napoli all'apertura della settima edizione del festival dello Sviluppo Sostenibile.

"Io - ha attaccato il governatore campano - non condivido nulla di quello che ha detto il ministro Fitto, tranne che ci sono interventi che non si riuscirà a realizzare entro il 2026. È un dato oggettivo, che condivido. Per il resto non condivido nulla di quello che sta facendo il ministro e neanche di quello che sta facendo il governo".