"Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha già annunciato che la legge di bilancio sarà molto complessa, ma ha anche detto che verrà rifinanziato il taglio del cuneo fiscale per l'anno 2025, dando già un'indicazione importante. È evidente che ci sono problemi gravi di tenuta dei conti pubblici, dovuti soprattutto all'esplosione del tema del Superbonus. Non voglio riaprire la polemica, ma è stata una misura poco ragionata e ne pagheremo le conseguenze per anni".

Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati azzurri, intervenendo a Tagadà.