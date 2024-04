"L'attacco missilistico russo di oggi ha preso di mira il sistema energetico dell'Ucraina e le sue varie strutture, tra cui la rete elettrica e il sistema di transito del gas, in particolare l'infrastruttura del gas che garantisce la sicurezza delle consegne all'UE. È fondamentale che tali attacchi non diventino routine per il mondo. Sono grato a tutti i leader che hanno risposto, anche condannando il terrorismo russo e contattando i partner che dispongono della necessaria difesa aerea che potrebbe essere utilizzata in Ucraina, nonché dei relativi missili. Per garantire che i terroristi perdano, i leader devono mostrare una solidarietà che funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire protezione dal terrorismo. Proprio come il nostro popolo, che elimina le conseguenze degli scioperi, e i nostri guerrieri, che lavorano instancabilmente giorno e notte per ottenere il meglio per l’Ucraina con le risorse a loro disposizione. Ogni giorno il nostro Paese dovrebbe acquisire forza. Ogni giorno dobbiamo rafforzare le posizioni ucraine. Dobbiamo far capire a Mosca che questa guerra non porterà loro alcun risultato. Ed è solo attraverso la forza che possiamo raggiungere questo obiettivo. Tutti ucraini. Tutti i partner. Con altrettanta decisione".

Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.