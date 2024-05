L'Onorevole De Meo, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, impegnato sul fronte dell'agroalimentare, ha partecipato con grande interesse al Macfrut di Rimini, un importante appuntamento per il settore agricolo e alimentare.

Durante la visita, l'Onorevole De Meo ha avuto l'opportunità di incontrare numerosi rappresentanti di aziende e produttori provenienti dalle regioni del Lazio, delle Marche, dell'Umbria e della Toscana. Questi incontri hanno offerto uno spazio prezioso per ascoltare le istanze e le sfide che caratterizzano i territori e per discutere delle strategie e delle opportunità per il settore.

In particolare, l'Onorevole De Meo ha partecipato attivamente a un convegno organizzato da Conip (Consorzio nazionale imballaggi plastica) sul nuovo regolamento imballaggi varato dall'Unione Europea. In qualità di relatore, ha fornito un contributo fondamentale per approfondire le implicazioni e le prospettive legate a questa importante normativa su cui riveste un ruolo cruciale per il settore agroalimentare.

"Il costante impegno di Forza Italia e del Gruppo del Partito Popolare Europeo ha svolto un ruolo fondamentale nella revisione della proposta originale della Commissione, portando alla definizione di un testo che salvaguarda l'ambiente, limitando pratiche scorrette nell'uso degli imballaggi, senza compromettere gravemente l'industria né generare rischi per la salute pubblica. Questa è una vittoria per l'Italia, specialmente per le sue tante eccellenze agroalimentari, inizialmente penalizzate da obiettivi di riutilizzo degli imballaggi ideologici e poco realistici, ma è sicuramente importante che il prossimo Parlamento europeo migliori ulteriormente il testo.

L'impegno dell'Onorevole De Meo nel favorire il dialogo tra imprenditori e istituzioni e nel promuovere politiche volte a sostenere il comparto agroalimentare si conferma cruciale per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese.