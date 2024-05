"C’è in questo Paese una questione culture da cambiare sulle vittime sul posto di lavoro. Perché tante altre tragedie hanno una maggiore attenzione e questo bollettino di guerra no?". Lo ha dichiarato il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ospite di 'Tg2 Post'. "Drammatica non è solo la morte di un lavoratore, ma anche gli infortuni gravi che non permettono di lavorare e vivere una vita dignitosa" sottolinea Bombardieri ponendo l'accento sulla necessità di "istituire una Procura speciale, perché casi così ricorrenti e gravi devono avere un pool di Magistrati che dialoghino tra loro, si scambino e facciano circolare informazioni per ottenere il massimo risultato".

"Con la riforma Cartabia molti di questi processi finiscono in prescrizione. È inaccettabile, dobbiamo inserire il reato di omicidio sul lavoro" aggiunge il leader della Uil. "Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di far diventare le morti sul lavoro un tema prioritario, di convocare un tavolo di confronto tra le associazioni sindacali, datoriali e i Ministri competenti per trovare soluzioni concrete", conclude.