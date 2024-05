"Per quale motivo l'Italia si è astenuta sulla membership della Palestina alle Nazioni Unite? Una scelta in aperta contraddizione con il voto del Parlamento del 2015 quando fu approvata una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Una decisione cinica di Meloni".

Lo scrive sui social il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.