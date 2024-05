Mosca incrementerà "i suoi attacchi e arruolerà più soldati" nel nord-est dell'Ucraina "nelle prossime settimane", e tenterà di installare una "zona cuscinetto" lungo il confine. Così il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. "Non prevediamo grandi progressi" delle truppe russe ha aggiunto Kirby, ribadendo la fiducia nelle forze ucraine e si lavora "incessantemente per far loro pervenire le armi di cui hanno bisogno per difendersi da questi attacchi".