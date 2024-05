"Sono grato a Joe Biden, al Congresso e al popolo americano per il nuovo pacchetto di aiuti militari annunciato oggi. Questa tempestiva e vitale assistenza statunitense aiuterà a salvare vite civili e a rafforzare i guerrieri ucraini in prima linea. Ci consentirà inoltre di proteggere meglio le nostre città e comunità dai continui attacchi terroristici aerei della Russia contro le infrastrutture critiche e gli impianti energetici ucraini. Gli Stati Uniti mantengono il loro ruolo di leadership nel sostenere l’Ucraina e questo ha un significato storico. Contrastando i piani offensivi della Russia, avviciniamo la pace giusta in Ucraina e la stabilità a lungo termine nella comunità euro-atlantica".

Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.