"Noi siamo contrari al condono generale e incondizionato dei grandi abusi edilizi, di cui purtroppo abbiamo una storia lunga in questo Paese. Come Forza Italia abbiamo presentato un disegno di legge sulla rigenerazione urbana, un piano grande e ambizioso, che prevede tra le tante cose anche la sanatoria dei piccoli abusi. Nella precedente legislatura, per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, siamo intervenuti lì dove c'erano abusi piccoli, minori, per sanare. C'è ancora lavoro da fare, aspettiamo la proposta del ministro Salvini che si può unire alla nostra già in discussione al Senato".

Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, ospite a Porta a Porta.