“Caro Antonio, grazie di essere qui con noi. Come vedi, Bergamo c’è e ti sostiene. Qui al Pala Spirà sono presenti 1500 persone, tra cui 400 amministratori locali provenienti da tutta la provincia di Bergamo: questa sera apriamo la campagna elettorale, pronti a lavorare pancia a terra nei prossimi 30 giorni per farti raggiungere un grande risultato personale e portare Forza Italia oltre il 10% come ci ha chiesto il presidente Berlusconi”.

Così Stefano Benigni, vice segretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile a intervenendo all’evento “La forza di Bergamo in Europa” che si sta svolgendo al Pala Spirà di Bergamo alla presenza di Antonio Tajani.

“Quello a Forza Italia - ha proseguito - rappresenta l’unico voto utile per il Paese: con la nostra presenza nel Partito Popolare Europeo, potremo essere determinanti nelle scelte che l’Unione Europea compirà nei prossimi anni, scelte fondamentali per le vite dei cittadini e per la tutela della nostra economia. Per questo, più sarà forte Forza Italia, più l’Italia potrà contare. Abbiamo messo in campo liste competitive e la tua candidatura rappresenta un valore aggiunto, per noi ma anche per l’Italia.

Una scelta non scontata ma coraggiosa, un gesto di generosità e amore per l’Italia e per il partito che stai guidando con grande autorevolezza e capacità. Allo stesso modo, vogliamo conquistare i comuni della provincia dove abbiamo presentato i nostri candidati sindaci e riportare il centrodestra alla guida della città di Bergamo. Sono certo che con Andrea Pezzotta e l’impegno di tutti possiamo vincere anche questa sfida. Siamo pronti - ha concluso - ad una grande campagna elettorale”.