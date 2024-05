"Il cambiamento politico che noi di Italia Viva auspichiamo e per cui ci stiamo impegnando parte dal territorio fino ad arrivare all'unione europea. Per questo i nostri candidati alle amministrative e alle europee sono fianco a fianco per la costruzione di un percorso comune".

Così la senatrice Silvia Fregolent intervenendo a Tortona alla presentazione della lista a sostegno del candidato sindaco Garanzino e della lista degli Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione del Nord Ovest.

"È questa - prosegue - la bella politica nel dna di Italia Viva.

Con Checco Garanzino e Raffaella Paita, così come con i candidati Vittorio Barazzotto e Davide Falteri, oggi non solo abbiamo presentato dei programmi elettorali di valore, ma abbiamo rappresentato una moderna visione della gestione della città, della cosa pubblica, dell'Europa".

"Noi - spiega Raffaella Paita - portiamo avanti il coraggio delle idee a Tortona, con una squadra di giovani e di candidati provenienti da esperienze civiche, come in Piemonte e in Europa. la nostra proposta politica è l'unica in grado di sostenere le sfide del futuro, siamo l'unica alternativa ai sovranisti e ai populisti, per cambiare sul serio questa nostra Europa".