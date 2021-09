Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Simona Vietina, esponente quota Coraggio Italia.

Come giudica la possibile estensione all’obbligo del Green pass?

"Credo che la vaccinazione sia un dovere nei confronti delle categorie più deboli: anziani, immunodepressi, persone con reali allergie e altri problemi che non consentono la vaccinazione. Credo, come ho già ribadito più volte, che se tutti gli adulti avessero dimostrato maggiore senso civico e fiducia nella scienza e si fossero vaccinati fin da subito, oggi forse potremmo evitare di vaccinare i nostri ragazzi e ragazze minorenni. Credo che su questo i no-vax dovrebbero riflettere profondamente invece di continuare a mostrare un dissenso che si basa su fake news, tesi antiscientifiche e propaganda eterodiretta".

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"Temete possibili ripercussioni negli equilibri del centrodestra? Da sindaco, prima ancora che da parlamentare, vedo nel voto delle comunali un momento molto importante della vita democratica del nostro Paese: un momento al quale anche Coraggio Italia darà il suo contributo. Noi siamo dentro il centrodestra, senza se e senza ma. E questo è bene chiarirlo: in politica e nella vita bisogna avere stile e coerenza: il nostro movimento è nato a fine luglio, molti accordi per le amministrative erano stati già presi, sui territori si era già iniziato a lavorare e il nostro obiettivo è quello di portare avanti questo lavoro. Ciò non significa che non partecipiamo attivamente, tutt'altro! Per noi è un'occasione importante per presentarci agli elettori e contribuire così a rivitalizzare un'area politica fondamentale per il Paese, ma che ha bisogno di aprirsi di più alla società civile restando fermamente salda ad alcuni valori. Se esiste un centrodestra, allora ci devono essere la destra e anche il centro: noi rappresentiamo proprio questo, un polo moderato, liberale, democratico, cattolico, europeista e atlantista nato anche allo scopo di intercettare chi si è allontanato dalla politica per colpa di un baricentro eccessivamente spostato a destra. A loro, con loro, proponiamo una linea equilibrata, quella che il premier Draghi sta tenendo in questo momento. Coraggio Italia è dunque parte del centrodestra in tutte le città italiane e per la prima volta il nostro simbolo parteciperà a una competizione elettorale. Alle regionali della Calabria, infatti, ci sarà una nostra lista a sostegno del candidato governatore del centrodestra, Roberto Occhiuto: ci batteremo per una Calabria aperta e inclusiva, integrata con il resto d’Italia e d’Europa, dove crescita economica e sicurezza, infrastrutture e rilancio turistico possano contribuire al miglioramento della qualità della vita dei calabresi. C'è bisogno di ripartire in Italia, partiamo dal Sud, dalla Calabria e da tutti i comuni che andranno al voto il 3 e 4 ottobre, con l'obiettivo di conquistare anche Milano e Roma, le due principali città italiane che negli ultimi cinque anni hanno scontato i discutibili risultati delle amministrazioni Sala e Raggi".