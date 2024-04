“Il 25 aprile celebriamo i valori della libertà e della democrazia: è una ricorrenza che deve unire il Paese, sottrarsi a logiche di parte e non alimentare contrapposizioni. ‘Il nostro compito, il compito di tutti, è quello di costruire finalmente un sentimento nazionale unitario. Dobbiamo farlo tutti insieme, quale che sia l’appartenenza politica, per un nuovo inizio della nostra democrazia repubblicana, dove tutte le parti politiche si riconoscano nel valore più grande, la libertà, e nel suo nome si confrontino per il bene e nell’interesse di tutti’. Sono le parole pronunciate il 25 aprile 2009 dal Presidente Silvio Berlusconi a Onna, il paese abruzzese simbolo della Resistenza antifascista.

Un discorso ancora attuale, che fu applaudito anche dalla sinistra per lo straordinario spessore politico e morale del suo messaggio: mettere da parte ogni polemica, guardare all’interesse della nazione e tutelare il grande patrimonio di libertà che abbiamo ereditato. È questo l’obiettivo che deve unirci”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.