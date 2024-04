"L'unica persona che mi abbia mai folgorato nella mia vita politica è stato Silvio Berlusconi, quando mi aiutò a stravincere le elezioni regionali. Forza Italia è un partito autenticamente liberale, che ha ritrovato le sue origini e nelle quali io oggi mi riconosco totalmente".

Lo ha detto Renata Polverini, candidata alle elezioni europee per Forza Italia, ospite a Un Giorno da Pecora.

"Ho deciso di candidarmi alle Europee nel collegio Italia centrale e tanti elettori che sto incontrando stanno dimostrando di apprezzare questo mio ritorno in campo, al di là delle mie aspettative. La politica riserva sempre sorprese, di Forza Italia dicevano che non avrebbe superato la soglia minima per eleggere parlamentari, e l'altro ieri abbiamo visto il bellissimo risultato in Basilicata, dopo quello dell'Abruzzo e della Sardegna. Siamo in crescita, con Antonio Tajani, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri stiamo facendo una bellissima campagna elettorale", ha aggiunto.

"Finalmente c'è un ritorno da parte dell'elettorato a guardare le persone competenti, serie, che non promettono quello che non possono mantenere, che non urlano e Antonio Tajani è tutto questo. Forza Italia andrà oltre il 10 per cento, se dovessi dare direi poco meno del quindici per cento, direi 14, visto che il 14 maggio è anche il mio compleanno", ha concluso.