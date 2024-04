"Domani prenderò parte con una delegazione di Più Europa al Corteo di Milano per la Liberazione. Sfileremo assieme alle bandiere ucraine e a quelle della brigata ebraica: oggi più che mai, il giorno in cui celebriamo la resistenza e la liberazione dal nazifascismo, siamo vicini a chi in questi giorni e in questi mesi sta combattendo per la propria libertà e la democrazia contro il regime putiniano e i terroristi di Hamas. La loro resistenza è la nostra resistenza, la loro liberazione sarà la nostra liberazione". Lo scrive su X l'esponente di Più Europa, Benedetto della Vedova.

