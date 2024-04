"Sul caso Scurati continuano sulla linea di restringere gli spazi di confronto e discussione e questa volta lo fanno negando alla Commissione vigilanza di intervenire su un caso grave e di cui tutto il Paese chiede conto nella Commissione preposta proprio a vigilare il servizio pubblico. Come ci ricorda il regolamento della Commissione noi dobbiamo e possiamo audire chi riteniamo utile ad approfondire specifiche questioni e in questo caso è indispensabile ascoltare il Dir. Corsini e la Dott.ssa Bortone.

Ci aspettavamo un segnale di distensione e apertura a chiarire quanto successo a Bortone e invece alla vigilia del 25 aprile non si smentiscono e invece di tutelare l'art. 21 della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza e fondata sull'antifascismo continuano a calpestarlo così come le prerogative delle minoranze in Parlamento". Così la deputata democratica, componente della commissione di vigilanza Rai, Ouidad Bakkali.