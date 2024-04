Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che la Russia sta cercando di bloccare il vertice mondiale sulla pace previsto in Svizzera a giugno, secondo quanto riportato dai media di Kiev. Zelensky ha dichiarato di disporre di informazioni precise provenienti dai servizi di intelligence, che indicano che la Russia non solo intende interrompere il vertice sulla pace, ma ha anche elaborato un piano specifico su come farlo.

Il piano includerebbe strategie per ridurre il numero dei paesi partecipanti e per ostacolare ulteriormente il raggiungimento della pace. Queste dichiarazioni sono state fatte ieri da Zelensky durante un incontro con i capi delle missioni estere e delle organizzazioni internazionali accreditate in Ucraina, oltre ai rappresentanti delle istituzioni diplomatiche ucraine all'estero.