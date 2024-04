"Francamente trovo sconcertante il voto contrario di PD e 5stelle sulla direttiva per contrastare la violenza sulle donne, specie in ambito domestico. Un atteggiamento privo di senso. Per una volta che eravamo tutti d'accordo, da destra a sinistra, compresa la relatrice socialista, gli eurodeputati di Pd e 5 Stelle scelgono il voto contrario pressoché da soli. Mandando così messaggio di lontananza e disinteresse alle donne italiane ed europee. Questa direttiva consente alle donne di uscire dalla paura e prescrive norme severe contro le violenze, ma anche una adeguata assistenza sanitaria e psicologica alle vittime. Un provvedimento che ha raccolto il consenso praticamente dell'intero parlamento, tranne i nostri "campioni dei diritti civili" , e che ha un grande significato civile perché va a combattere, tra l'altro, le mutilazioni genitali, i matrimoni forzati e reati sessuali legati alle nuove tecnologie "

Lo afferma l'europarlamentare Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia.