"Se Putin trionfa in Ucraina, la prossima mossa per le forze russe potrebbe benissimo essere un attacco diretto contro un alleato Nato". Lo ha dichiarato il presidente americano Joe Biden dopo aver firmato il nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev. "Se Putin attaccasse un alleato dell'Alleanza come sta attaccando oggi l'Ucraina, non avremmo altra scelta che andare in suo aiuto", ha aggiunto.