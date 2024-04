“L’Europa corre il rischio di indebolirsi nei prossimi anni, potrebbe morire”. Lo ha dichiarato il Presidente francese Emmanuel Macron nel corso di un intervento alla Sorbona. Macron ha constato con amarezza che l’Unione europea non ha raggiunto “tutto ciò” che aveva chiesto sette anni fa quando aveva parlato dall’Università parigina, pur riconoscendo all’Ue notevoli progressi sul cammino dell'unità e della sovranità: “Il concetto di sovranità è diventato un concetto europeo", ha aggiunto.

Il Presidente francese ha sottolineato il “rischio immenso" per l'Europa all'”orizzonte del prossimo decennio”, “il rischio di essere indeboliti, o addirittura relegati, è immenso, perché ci troviamo in un momento senza precedenti di sconvolgimento del mondo, di accelerazione di grandi trasformazioni”. “La nostra Europa è mortale, può morire” e “sta a noi” quello che sarà del futuro, perché “l’Europa è in una situazione di accerchiamento” e “siamo ancora troppo lenti, non abbastanza ambiziosi”.

“Nei prossimi mesi inviterò tutti i nostri partner a costruire questa iniziativa europea di difesa che deve essere innanzitutto un concetto strategico, dal quale poi dedurremo le capacità rilevanti", ha annunciato Macron alla Sorbona, chiedendo anche ai suoi partner di fare un ulteriore sforzo per raggiungere “una capacità europea di cybersicurezza e di cyberdifesa”.