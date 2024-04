"Si conclude in questi giorni l'esperienza della Rappresentanza elettiva dei militari e sentiamo il dovere di ringraziare, come gruppo PD della commissione Difesa della Camera, i tanti militari di ogni ordine e grado che hanno contribuito a sviluppare concretamente il lavoro degli organi eletti a livello di base, regionale, nazionale e interforze.

Si conclude questa esperienza senza la quale non sarebbe stato facile introdurre nelle Forze armate organismi di natura sindacale. C'è quindi un segno di continuità che merita di essere messo in evidenza. I militari che si sono iscritti alle associazioni sindacali non sono numerosi. Un motivo in più per chi si cimenterà in questo compito di portarlo avanti con la serietà, la passione e l'impegno che meritano le nostre forze armate. Un sincero ringraziamento al lavoro svolto , da tanti delegati, finora e un altrettanto sincero benvenuto a chi inizia il nuovo percorso". Così una nota dei componenti Pd della commissione Difesa di Montecitorio.