"Modestino Iandoli, dirigente storico della destra avellinese e amministratore cittadino di esperienza è un profilo autorevole come candidato a Sindaco di Avellino. Fdi rivendica la guida della città dopo il grande risultato ottenuto alle ultime politiche risultando di gran lunga il primo partito del centrodestra . Mi auguro che sul suo nome possano convergere anche le altre forze alleate ". Lo ha dichiarato l'on. Edmondo Cirielli, deputato eletto in Campania. "La città dopo i recenti avvenimenti ha bisogno di riacquistare serenità; per questo serve una figura autorevole che ponga le basi di una rinascita", ha concluso Cirielli.