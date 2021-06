Riguardo alle imminenti elezioni amministrative a Milano, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Niccolò Carretta, esponente quota Azione.

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"Stiamo preparando queste amministrative con grande impegno e le affrontiamo con schemi che dipendono dalla nostra preparazione sul territorio. A Varese saremo in campo con il nostro candidato Sindaco Coletto offrendo una valida alternativa alla coalizione giallo Rossa e a quella della destra; a Milano stiamo invece dialogando con gli altri mondi riformisti per gettare le basi di un progetto politico vero che colleghi Roma, dove è in campo direttamente il nostro leader Calenda, e Milano. Sosteniamo Beppe Sala e riteniamo di poter interpretare il mondo della Milano che lavora".

Quali sono le sfide più incombenti che attenderanno il nuovo sindaco di Milano?

"Sicuramente la riqualificazione degli scali, senza dimenticare il sostegno al commercio e a chi fa innovazione che crea lavoro sul territorio".