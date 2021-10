Il cashback è uno dei temi all'ordine del giorno dell'agenda governativa incentrata sulla manovra da approvare nelle prossime ore. Una questione sulla quale il governo Draghi vuole mettere la parola "fine" propendendo per uno stop definitivo a una misura, voluta da M5s e Pd, prevista anche per il primo semestre 2022 e aveva ancora a disposizione 1,5 miliardi. Questa indicazione emergerebbe dalla cabina di regia riunitasi in vista del prossimo Consiglio dei Ministri che si terrà domani. Il cashback era partito a gennaio di quest'anno salvo poi essere sospeso nel secondo semestre.