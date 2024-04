“I primi mesi del 2024, pur caratterizzati da un clima di profonda incertezza, hanno evidenziato alcuni spunti positivi, portando ad una revisione, al rialzo, dell’andamento del primo trimestre. La nostra stima attuale è di una variazione dello 0,3 per cento congiunturale e dello 0,5 per cento tendenziale”.Il dato emerge dal rapporto mensile prodotto da Confcommercio.

“Il raggiungimento di obiettivi medi annui attorno all’1 per cento resta difficile, ma per nulla impossibile, anche se ad aprile il Pil mensile avrebbe rallentato allo 0,1 per cento congiunturale, conseguendo comunque un incremento tendenziale dell’1,2 per cento grazie a un favorevole effetto base", si legge nel rapporto.

Positiva anche la nuova discesa dell'inflazione che dopo la risalita di marzo (+1,2 per cento tendenziale) è prevista in rallentamento ad aprile (+1,0 per cento nel confronto annuo), fa sapere Confocommercio. “Il permanere dell’inflazione sui valori che la nostra economia aveva sperimentato negli anni precedenti alla fiammata registrata tra la fine del 2021 e gli ultimi mesi del 2022, soprattutto per i beni acquistati con maggior frequenza, è una delle premesse per spingere le famiglie a moderati miglioramenti dal lato della domanda”.

“A marzo 2024 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (Icc) ha evidenziato una crescita dello 0,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2023. Il dato segue un bimestre che, stando alle ultime informazioni disponibili, ha mostrato un andamento più favorevole rispetto alle prime stime. L’incremento di marzo è sintesi di una crescita della domanda di servizi (+2,7 per cento nel confronto annuo) a cui si è associata una flessione di quella di beni (-0,5 per cento). Nella media del primo trimestre si rileva una variazione dell’1,1 per cento (sul dato pesa inevitabilmente anche il diverso numero di giorni) con una crescita dei servizi del 2,9 per cento e un incremento della domanda di beni dello 0,4 per cento”.