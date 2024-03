"Un'altra grande opera viene presentata ai comaschi grazie all'impegno di Regione Lombardia, in particolare degli uomini della Lega, che hanno lavorato in sinergia e senza sosta per consentire di riaprire al pubblico il lungolago di Como fino a piazza Cavour, riconsegnandolo alla Città e ai turisti più bello che mai. L'attenzione del Movimento per il nostro territorio è costante, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è sempre attento alle esigenze dei comaschi, come dimostrano anche il rinnovo del pontile di Bellagio, il varo della motonave Iris e il restauro del piroscafo Patria. I lavori per le paratie e il lungolago sono quasi terminati e il risultato, sotto gli occhi di tutti, è la migliore risposta alle troppe polemiche strumentali che in passato sono state riversate su un'opera fondamentale. Como è finalmente al riparo dalle esondazioni, già ora è possibile godere di una passeggiata che non è mai stata prima d'ora tanto ampia e curata e che, una volta completati anche gli ultimi interventi, sarà la degna cornice di uno scenario unico al mondo. Grazie al Presidente Attilio Fontana e all'Assessore regionale Massimo Sertori, per questo splendido risultato che dedichiamo con emozione al nostro Roberto Maroni che prese, da Governatore, la decisione di far seguire i lavori direttamente a Regione Lombardia: da allora il cantiere non si è più fermato. Ancora una volta, anche nella nostra Como, vince l'Italia dei Sì".

Lo afferma il deputato comasco Eugenio Zoffili, Vice Coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier, in occasione dell'apertura del secondo tratto del rinnovato lungolago di Como.