“L’approvazione delle modifiche sulla Pac votata gli scorsi giorni in Europa è un primo passo: siamo consapevoli che occorrono ulteriori interventi di medio e lungo periodo. L'Italia si è fatta capofila della coalizione degli Stati membri attivi sul fronte della riforma che hanno chiesto di modificare aspetti fondamentali per l'agricoltura”. Lo ha detto il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida in un’intervista a La Nazione che alla domanda se l’Europa abbia ascoltato le richieste dell’Italia ha risposto: “Assolutamente sì.

II governo Meloni ha voluto in questi mesi riportare gli agricoltori al centro. L'agricoltore è infatti il primo bioregolatore e svolge una fondamentale azione di presidio e salvaguardia della biodiversità. II documento che abbiamo presentato in Europa sul tema è stato sottoscritto dalla maggioranza dei miei colleghi”.