"Si chiama 'Mai Soli' la nostra proposta di Legge che chiede alla Regione di erogare un contributo mensile pari a 300,00 euro agli orfani dei morti sul lavoro in Toscana", afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, anche a nome dei suoi colleghi Consiglieri. "È chiaro che l'obiettivo primario dovrebbe essere quello di scongiurare che si verifichino incidenti mortali sul luogo di lavoro e quindi, in tal senso, auspichiamo il massimo e continuo impegno da parte di tutte le Istituzioni preposte", prosegue il Consigliere. "La nostra iniziativa intende regolare un sistema di sostegno, fino al compimento della maggiore età, per tutti quei minori (ad oggi, ci risulterebbero circa 400) residenti in Regione, che hanno, purtroppo, perso un genitore in conseguenza d'infortunio sul posto di lavoro", precisa l'esponente leghista.

"Pensiamo, infatti, che sia compito precipuo anche della Regione tutelare queste persone che hanno subito un lutto così devastante, magari in giovane età", sottolinea la rappresentante della Lega. "Una proposta semplice, quanto significativa dal punto di vista del naturale e doveroso sostegno umano che, ci auguriamo, possa essere recepita ed approvata anche dalla Maggioranza", conclude Elena Meini.